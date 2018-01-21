Soldado ile ite kaka 3 puan!

Fenerbahçe kendi evinde ligimizin renkli takımı olan Göztepe karşısında hiç de iyi futbol sergilemeden oyuna başladı. Giuliano’nun hemen maçın başında direkten dönen topu şanssızlık değil beceriksizliktir. Köşe atışından gelen topa attığı kafa şutuyla Fernandao, Kanarya’yı öne geçirmesine rağmen ikinci yarı Poko, Fenerbahçe’nin savunma hatasından Göztepe’ye beraberliği getiren golü kaydetti.

Fenerbahçe kendi sahasında oynamasına rağmen futbolu zevk vermiyor. Duran toptan gol atsa bile pozisyon bulamıyor. Karşılaşmanın geneline bakacak olursak, orta saha yatay futbol oynamayı çok seviyor. Hücumda çoğalamazken, üretim azlığından dolayı beklenen gollere bir türlü ulaşamıyor.

Fernandao’nun gol atmasına rağmen dağınık ve savruk görüntüsü takımına fayda sağlamıyor. Kalıbının futbolcusu değil. Devamlı yere düşüyor, sonra da hakeme dönerek bakmaya çalışıyor. Takım halinde hücum bölgelerinde yetersiz kalınca Göztepe, Fenerbahçe karşısında iyi direnç gösteriyordu. Sarı-Lacivertliler’in en çok gol atan oyuncusu Giuliano fazla top kayıplarıyla oynarken hiçbir varlık gösteremedi. Kısacası Fener ligin başlangıç maçlarını sevmiyor.

Aykut Kocaman her ne kadar söylemlerinde “Şampiyon olacağız” diyorsa da, bence çok iyi niyetli. Takımının ortaya koyduğu bu futbolla da şampiyon olması çok zor gözüküyor. Allah’tan maçın uzatmalarında Soldado ile topa yükselen Kosanovic’in ters vuruşuyla Fenerbahçe’nin ikinci golü geldi ve Göztepe karşısında ite-kaka kazanan oldu. Fener’in Trabzonspor’la deplasmanda oynayacağı maçta bu futbolla kazanması pek kolay gözükmüyor.