Şu istifa meselesi

Kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor. Bazı AK Partili belediye başkanlarıyla ilgili istifa sürecinden bahsediyorum. Belediye başkanları biraz da işi sürüncemede bırakarak gündemde kalmayı başardılar. Ancak bu siyasi ameliyatın maliyetinin artmasına da neden oldular.



İstifalarla ilgili gündeme gelen bir çok soru var. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden böyle bir tasarrufa gitti? Görev değişikliği için 2019’daki yerel seçime kadar beklenemez miydi? Bu AK Parti’de oy kaybına yol açar mı? Bu istifaların ardındaki gerçek neden ne?



Bunlar siyaseti günlük takip eden gündem tüketicilerinin sık sık dile getirdiği sorular. Fotoğrafın bütününü göremeyenler belediye başkanlarının istifasını müstakil bir tasarruf olarak değerlendiriyor. Oysa istifalar tıkır tıkır işleyen bir yenilenme sürecinin dördüncü safhası ya da yapbozun küçük bir parçası.



Şöyle anlatayım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan referandumunun ardından AK Parti’nin başına geçince kendisine üç yıllık bir yol haritası hazırladı. Bu yol haritasının odak noktasında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yer alıyor.



Bu yol haritasına göre 2017 yenilenme yılı olacaktı.



Bu kapsamda ilk adım partinin tepe yönetiminde atıldı. AK Parti MKYK ve MYK’da esaslı değişikliklere gitti.



İkinci hamle kabinede geldi. Herkes küçük çaplı bir revizyon beklerken 11 bakanlıkta değişikliğe gidildi. Bu 2019 öncesinde yenilenmeye verilen önemi gösteriyordu.



Üçüncü adım belediye başkanlıklarında atıldı. Altı kritik belediyede değişime gitme kararı alındı. Dördüncü adım il başkanlıklarında atılacak. Bu kapsamda 22 il başkanının değiştirileceği söyleniyor.



Kaynaklarımın bana söylediğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol haritasında 2018 icraat yılı olarak belirlendi. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm bu değişiklikleri neden 2017’ye sığdırdığını da açıklıyor. Erdoğan partide yenilenmeyi sağladıktan sonra, yeni ve diri bir ekiple tüm enerjisini dev projelere, yatırımlara ve icraatlara vermek istiyor. Yapılan planlamaya göre 2019 ise hem icraat hem de kampanya yılı olacak.

İstifalar üzerinden hararetli tartışmalar yapanlara yukarıdaki fotoğrafı iyi okumalarını öneririm.



Not: Belediye başkanlarının istifası gündeme gelince kimi Ankara gazetecileri arasında Bakanlar kurulunda da revizyona gidileceği beklentisi doğdu. Yenilenme planında kabine revizyonu zaten yapıldığı için böyle bir ihtimal bulunmuyor.