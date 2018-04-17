Taklit… Taklit… Taklit…

ABD, İngiltere ve Fransa üç günlük bir gürültüden sonra halkına karşı kimyasal silah kullanan Esed’e göstermelik bir saldırı düzenledi. Saldırıdan üç gün önce özellikle ABD Başkanı Trump’ın attığı tweetler çok konuşuldu, çok tartışıldı. Trump’ın mesajlarına bakılırsa sanki üçüncü dünya savaşı başlıyordu. Hatta bazı televizyon kanalları “üçüncü dünya savaşı mı başlıyor?” diye başlık bile kullandı.

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Ancak üç ülke toplam 105 füze fırlattı Esed’in kontrolündeki üç noktaya. O noktaları da zaten Esed daha önce boşalttığını açıkladı. Son derece “SINIRLI” bu operasyona Türk medyası olarak olması gerekenden çok daha fazla önem atfettik. Bir anda sabaha karşı tüm haber merkezleri alarma geçti. Haber kanaları neredeyse 24 saate yakın bir süre son dakika yayını yaptı.

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Hiçbir haber merkezindeki bir yönetici de çıkıp şöyle diyemedi: Ya bir dakika çok sınırlı böyle bir operasyonu saatlerce konuşacak ne var? Böyle bir operasyon Suriye iç savaşında hiçbir şeyi değiştirmez. Esed’i bitirmez ya da dize getirmez o zaman biz neden bu kadar saat aralıksız yayın yapıyoruz.

Cevabını ben vereyim: TAKLİT

Haber merkezindeki çoklu ekranlardan birbirini izleyen meslektaşlarım kamuya değil de kendilerine yayın yapıyormuş gibi davranırlar. Rakip kanallar sadece birbirini izlemekle kalmıyor birbirlerini taklit de ediyorlar. Hiç kimsede özgün bir tavır yok maalesef.

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2019’a doğru…

7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran o karanlık güç o zamandan bu yana Türkiye’ye maliyet üretiyor. Türkiye Cumhuriyeti o tarihte başlattığı FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kanserli hücre devletten sökülüp atılıyor. Hem de metastaz yapamayacak şekilde.

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Bu mücadele verilirken devlet ister istemez çok yoruluyor. Bu mücadele öyle kolay olmuyor. Her defasında farklı aktörler bu süreci akamete uğratmak için elinden geleni yapıyor.

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Şimdi de hedefte 2019’da yapılacak seçimler var. Türkiye, kıskaca alınmak isteniyor. Özellikle ekonomideki aparatlar adeta bir silah gibi kullanılacağa benziyor.

Türkiye’de siyaseti dizayn etmek isteyen bazı ülkeler medyayı da kullanmak isteyebilir. Bunun işaretleri var. Merakla takip ediyoruz.