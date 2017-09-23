Trabzonspor fırsat tepti!

Oyunun ilk yarısında üç farklı öne geçen Trabzonspor daha sonra yediği dört gol ile adeta intihar etti! Bordo-Mavililer oyuna tıpkı çok iyi pas yapan takımlar Beşiktaş ve Başakşehir gibi bıkmadan usanmadan bol pas yaparak ve Alanyaspor’u adeta uyutarak başladı. İki usta Olcay ile Burak’ın yaratıcı pasları sonucunda Kucka’nın güzel vuruşu ile de golü buldu.

Trabzonspor’da ilk yarı orta alanda Kucka, Sosa ve Olcay gibi ustalara Yusuf ve Abdülkadir gibi gençlerin enerjisi de eklenince gol pozisyonları yaratmakta zorluk çekilmedi. İşte bu gol pozisyonlarını gole çevirmede ise iş Burak’a kaldı ve büyük golcü de golleri sıralamaya devam etti.

Oyunun ikinci yarısında ise bambaşka bir mücadele seyrettik. İlk yarının sonunda attığı gol ile moral ve direnç kazanan Alanyaspor ikinci yarıda çok etkili bir oyun ortaya koydu. Akdeniz temsilcisi attığı dört gol ile inanılmazı başarıp, galibiyeti yakalarken Trabzonspor takımı ise tam bir panik yaşadı.

Bordo-Mavili takım sezon başından beri çok gol atıp çok gol yeme alışkanlığını bu maçta da devam ettirdi. Oyunun daha ilk yarısında üç gol bulup öne geçmek ne kadar önemliyse, Trabzonspor gibi hedef kovalayan bir takım için bu skoru korumak ve basit goller yememek de çok önemli. İlk yarının uzatma dakikalarında ve ikinci yarının başında Alanyaspor’un bulduğu gollerde Love ve Fernandes’in ustalığı kadar Trabzonspor savunmasının ve kalecilerininin de büyük hatası vardı.

Dün akşam, bu sezon Süper Lig’deki 3. maçında görev yapan Alper Ulusoy, sakin bir yönetim gösterdi. Oyunun ilk yarısında Alanya ceza alanı içinde Burak ile Souza arasındaki ellerin ve kolların kullanıldığı ikili mücadele sonrasındaki “gri” pozisyonda Trabzon lehine verdiği penaltı kararı tartışmaya açıktı. İkinci yarıda Alanyaspor lehine verdiği iki penaltı kararı da doğruydu.