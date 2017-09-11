Trabzonspor’a gençlik ateşi

Milli maç için verilen ara öncesindeki son haftada oynadıkları maçları kaybetmiş olan iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf ikinci yarıdaki güzel oyunu ile ev sahibi Trabzonspor oldu.

Trabzonspor’da son transferlerden Sosa ilk on birde sahaya çıkarken Volkan Şen ise yedek kadroda dahi yer alamadı.Oyunun ilk yarısı boyunca her telinden ayrı bir ses çıkan akordu bozuk müzik aleti gibi Trabzonspor takımı izledik. Yeni transfer Sosa’nın bir serbest vuruşu ile uzaktan vurduğu bir top haricinde Bordo-Mavili taraftarlara heyecan verecek bir pozisyon bulamadı.

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ise savunmada ve orta alanda çok iyi kapanıp rakibine rahat hareket alanı vermezken yakaladığı ani ataklarda ise kalabalık bir şekilde rakip kaleye gidebilmeyi başardı ve Ahmet İlhan’ın ayağından bulduğu gol ile de soyunma odasına önde girdi.

Oyunun ikinci yarısında ise 18 yaşındaki Abdülkadir isimli bir çocuğun oyuna girmesi sahadaki tüm dengeleri altüst etti ve hem Trabzonspor takımı oyunun hakimiyetini eline aldı ve goller bulup galip geldi, hem de Bordo-Mavili taraftarlar kendine geldi.Takımı yenik durumda iken ikinci yarının başında bu değişikliği yapma cesareti için Ersun Yanal’ı kutlamak gerekir.

Sonuç olarak zor da olsa üç puanı almayı başaran Trabzonspor’u kutlarken gelecek haftalar için umut verdiğini de söylemek isterim. Karadeniz ekibinde yılların deneyimli golcüsü Burak Yılmaz hala ofsayt pozisyonlarına düşme alışkanlıklığından kurtulamamış görünüyor. Yeni transferlerden Kucka ise rakiplerine karşı gereksiz sertliklere devam edip kırmızı kart görmek için davetiye çıkarmaya devam ediyor.

Sezona Kayserispor-Göztepe maçı ile başlayan Özgür Yankaya dün akşam da Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelede düdük çaldı ve başarılı sayılabilecek bir yönetim gösterdi.