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Bakan Turhan: 45 saatte kazasız belasız tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, THY'nin Atatürk Havalimanı'nından İstanbul Havalimanı'na taşınması için, 'Dünya havacılığına örnek olacak büyük taşınmayı 45 saatte kazasız belasız tamamladık' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının 45 saatte kazasız bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

"DÜNYA HAVACILIĞINA ÖRNEK OLACAK BİR TAŞINMA OLDU"

Bakan Turhan, Twitter hesabından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Dünya havacılığına örnek olacak büyük taşınmayı 45 saatte kazasız belasız tamamladık. Bu süreçte çağrımıza olumlu yanıt vererek trafiği aksatmamak için desteğini esirgemeyen İstanbullu hemşirelerime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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