Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Türkiye´de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü, EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim merkezimize alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkürler" dedi.