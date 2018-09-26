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Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

HAVELSAN tarafından üretilen ve Türkiye´de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü Türk Hava Yolları'na teslim edildi.

  • DHA
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Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Türkiye´de ilk imalatı tamamlanan Boeing 737-800NG simülatörü, EASA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim merkezimize alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkürler" dedi.

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