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104 yıllık destanı canlandıracaklar

Çanakkale Zaferi, 104’üncü yıl dönümünde Mamak’ta sahnelenecek.

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Kent Tiyatrosu oyuncuları, ilk gösterimi yarın saat 15.00’de Mamak Kültür Merkezi’nde yapılacak olan oyunda, Seyit Onbaşı’nın 275 kiloluk mermiyi kaldırmasından, Yahya Çavuş’un silah arkadaşlarıyla birlikte 3 bin düşman askerinin karaya ayak basmasını engellemesine, Hatice Ana’nın asker oğluna kına yakmasından, düğününü erteleyip cepheye giden Samet Teğmen’e kadar her ayrıntıyı izleyicilerin beğenisine sunacak. Gösteri bir ay sürecek. İki perdelik  ‘Çanakkale Destanı’ adlı oyun şanlı zaferin yazıldığı gün olan 18 Mart’ta ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde seyircisi ile buluşacak. 

GENÇLERE ANLATILACAK  

‘Çanakkale ve farklı cephelerde şehit olanlar sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz’ diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Büyük milletlerin arkasında her zaman büyük fedakarlıklar vardır. Bizler de bu fedakarlıkların tarihi önemini gençlerimize aktarmak, geçmiş ile günümüz kültürel değerleri arasında bağ kurulmasını sağlamak, milli birliğimiz ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla her yıl böyle anlamlı bir gösteri hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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