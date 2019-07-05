15 Temmuz anısına futbol turnuvası

Turnuvaya 40 köy takımı katılıyor. İlk maçta Samat ve Salur köy takımları karşı karşıya geldi. Turnuvanın başlama vuruşunu AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile Ankara Geredeliler Derneği Bakanı Cafer Alagöz yaptı. Turnuva, Ağustos ayının ilk haftası oynanacak final karşılaşması ile sona erecek.