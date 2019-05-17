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5G işleri hızlandıracak

Ankara Sanayi Odası, (ASO) TÜSİAV Kadın Platformu ve Ankara Üniversitesi Kadın Platformu iş birliğiyle ‘5G ve Ötesi… Nedir, Ne Değildir, Ne Beklemeliyiz’ konulu konferans düzenlendi.

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ASO Başkanı Nurettin Özdebir, konferansta yaptığı konuşmada, dünyanın çok hızlı geliştiğini, bilgisayarlarda, bugüne kadar yazılmış bütün kitaplardan daha fazla dijital veri üretildiğini söyledi. Dijitalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 4. Sanayi Devrimi’nin nesnelerin interneti olarak da ifade edildiğini anımsatan Özdebir, “4. Sanayi Devrimi sadece üretim değil, bana göre bir ekosistem yani karar-destek mekanizmalarını içine alan, sizin en uzaktaki müşterinizle en uzaktaki tedarikçinizi bile size entegre eden ve bunlar arasında muazzam bir haberleşme ihtiyacını doğuran ekosistem” dedi. 

HAYATIMIZ KOLAYLAŞAK 

Özellikle yakın geleceğin teknolojisi olan 5G’nin bu ekosistemde çok önemli bir rolünün bulunduğunu vurgulayan Özdebir, şunları söyledi. “5G bizim hayatımızı kolaylaştıracak, işlerimizi hızlandıracak, şimdiye göre belki binlerce katı aleti, nesneyi, insanı birbirine bağlayacak ve bu yeni sistemi yönetmek için şimdikinin 100 katı daha hızlı olacak bir internet altyapısı sağlayacak. Bu alanda Türk bilim adamı Prof. Dr. Erdal Arıkan ‘Polar Kodlama’ diye bir algoritma geliştirdi. Bu algoritma sayesinde verinin daha hızlı, daha doğru ve kesintisiz akması açısından bir imkan doğurdu. Maalesef Sayın Arıkan’ı şehrimizde olmasına rağmen bir Çin markasının onu ödüllendirmesiyle tanıdık. Oysa yabancılardan önce bizim tanımamız gerekirdi. Ondan öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum.”   Konferansa, Özdebir’in yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Kadın Platformu Başkanı Füsun Şener, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.      

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