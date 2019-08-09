Ağaç yapraklarını işleyip eşyalarda kullanıyor

Livaoğlu’nun çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuşkanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işleyip, halı, nevresim takımı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullandığı çizimleri ilgi gördü.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü mezunu olan Yeşim Livaoğlu’nun ağaç yapraklarının iskeleti ve sulu boya kullanarak farklı bir teknikle ortaya çıkardığı çizimler, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Livaoğlu, doğadan topladığı ağaçların yaprakları önce özel bir solüsyonda bekletip, ardından tek tek fırçalıyor ve istediği renkler ortaya çıkana kadar bekletiyor. Her renk ve bakır, gümüş, altın kaplamadan oluşan iskelet yaprakları üreten Livaoğlu, bunları çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuşkanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işliyor. Livoğlu’nun çizimleri, halı, nevresim takımı, yastık kılıfı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullanılıyor. Livaoğlu, çocukluğundan bu yana resim yaptığını; ancak yaprakları kullanarak çizim yapmaya, ablasının kendisine verdiği resimli bilgi ansiklopedileri sayesinde başladığını söyledi.