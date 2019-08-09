29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5116
  • 6,1854
  • 264.685
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Ağaç yapraklarını işleyip eşyalarda kullanıyor

Ankara’da grafik tasarımcısı Yeşim Livaoğlu, doğadan topladığı ağaçların yapraklarını özel bir solüsyonda bekletip, iskeletlerini çıkardıktan sonra işleyerek, çeşitli eşyalarda kullanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Livaoğlu’nun çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuşkanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işleyip, halı, nevresim takımı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullandığı çizimleri ilgi gördü.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü mezunu olan Yeşim Livaoğlu’nun ağaç yapraklarının iskeleti ve sulu boya kullanarak farklı bir teknikle ortaya çıkardığı çizimler, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Livaoğlu, doğadan topladığı ağaçların yaprakları önce özel bir solüsyonda bekletip, ardından tek tek fırçalıyor ve istediği renkler ortaya çıkana kadar bekletiyor. Her renk ve bakır, gümüş, altın kaplamadan oluşan iskelet yaprakları üreten Livaoğlu, bunları çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuşkanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işliyor. Livoğlu’nun çizimleri, halı, nevresim takımı, yastık kılıfı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullanılıyor. Livaoğlu, çocukluğundan bu yana resim yaptığını; ancak yaprakları kullanarak çizim yapmaya, ablasının kendisine verdiği resimli bilgi ansiklopedileri sayesinde başladığını söyledi. 

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Bakan Albayrak TİM'i ziyaret etti

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

'Ankara-Sivas YHT bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyacak'

'Bayramda 180 bin 505 personel görev yapacak'

'Bayramda 180 bin 505 personel görev yapacak'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

MSB yayınladı! Böyle tahliye edildiler

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Depremzedeler ilk geceyi çadırda geçirdi

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Planlanandan 2 yıl önce bitecek!

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Mide sağlığına iyi gelen besinler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA