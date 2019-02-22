‘Aile Olmak’ film ve fotoğraflarla anlatıldı

Törene AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın eşi Esra Varank da katıldı. Başkan Ertürk, “Kültürümüzün ve sanatımızın yaşatılması bu anlamda yeni sanatçılarımızın yetişmesi için çalışıyoruz. Kültür ve sanat alanında ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz” dedi. Yarışmada fotoğraf dalında ‘Anne Kucağı’ isimli eseriyle Aygül Öztürk, kısa film dalında ‘ise Balkabaklı Pitçati’ adlı eseriyle Evrim İnci birinci oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini Ertürk ve Bakan Varank’ın eşi Esra Varank verdi.