Altındağ'a yeni spor tesisi

Karapürçek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor tesisi, Altındağlılar’ın yanı sıra diğer ilçelerden gelecek Ankaralılar’ın da ihtiyaçlarına cevap vermeye hazırlanıyor. 28 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, Altındağ Spor’un da merkezi haline gelecek. Tesis bünyesinde iki futbol, iki tenis, iki basketbol ve iki voleybol sahasını barındırıyor. İlçedeki çocukların sporla iç içe bir yaşam sürmelerini çok önemsediğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağlı çocukların küçük yaşlardan itibaren spor yapmasını istiyoruz. Çocuklarımız eğitim dönemleri boyunca temel dersler ile kendilerini geliştiriyor. Ayrıca, performans isteyen voleybol, basketbol, futbol gibi dersler onların hem fiziksel, hem psikolojik olarak gelişmelerini, hem de sosyalleşmelerini sağlıyor” dedi. Sporun yaşam standartlarını yükselttiğini ve kaliteli bir hayat sağladığını da vurgulayan Başkan Balcı, Altındağ’ın çeşitli bölgelerinde benzer tesislerin yapılacağını dile getirdi.