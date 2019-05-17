Altınköy Ramazan’da geceleri de açık olacak

Başkent'in en önemli turistik alanlarından birisi olan Altınköy Açık Hava Müzesi, yepyeni bir döneme giriyor. Önceden saat 18.00’de kapanan Altınköy Açık Hava Müzesi, Ramazan ayı boyunca gece saat 00.00’a kadar açık kalacak. Halkın güven ve huzur içinde yürüyüş yapabileceği, iftar sonrası çay içip sosyalleşebileceği Altınköy, aynı zamanda Ramazan eğlencelerinin de yeni adresi. Birbirinden güzel etkinliklerin düzenleneceği Altınköy, 7’den 77’ye herkesin ilgisini çekecek. Ankaralıların yıllardır akın ettiği Hamamönü ve Hamamarkası bölgelerinin ardından, Altınköy Açık Hava Müzesi de Ramazan ayının vazgeçilmez mekanları arasında yerini alacak.

Halktan gelen her talebi dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hemşehrilerimiz Altınköy’ü akşamları da ziyaret etmek, burada aileleriyle yürüyüş yapmak istiyordu. Biz de bu isteklerini yerine getirdik. Altındağ her alanda Ankara’nın kalbi olmayı sürdürecek. İlçemizi her vakit yaşayan sosyal bir ilçe haline getirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Ben, ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyen herkesi Altınköy’e bekliyorum” ifadelerini kullandı.