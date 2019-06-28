Amatör sokak müzisyenleri Altınpark’ta sahne alacak
Ankara'nın rekreasyon alanları ve parkları kapılarını sokaklarda müzik yapan amatör müzisyenlere açtı.
ANFA Genel Müdürlüğü, Altınpark’ta ‘Park Sanatçıları Sokak Müziği Etkinlikleri’ programıyla birbirinden güzel şarkıları seslendiren amatör müzisyenlerle halkı buluşturuyor. Nostaljiden günümüze seslendirilen şarkılar sıcak havada adeta Ankaralılar’ın gönüllerini de serinletti.
HER HAFTA YENİ GRUP
Başkentliler yaz boyunca hafta sonları ayrı ayrı grupları izleyebilecek. Altınpark Göl Tiyatrosu’nda bugün saat 20.30’da ‘Grup +-30’, yarın ise saat 19.00’da Altınpark Ana Meydan’da ‘Sempre’ adlı grup konser verecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.