Anadolu’nun renkleri Altındağ’da

Altınköy Açık Hava Müzesi ile önce köy hayatını şehre taşıyan Altındağ Belediyesi, bölgeye kurduğu müzelerle kültürel değerlerin korunmasında önemli bir adım daha attı. Bu kültürel mekânları ziyaret edenler geçmişi daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Ziyaretçilerini bekleyen Etnografya Müzesi, Anadolu kültüründen esintiler sunuyor. Müzede Ankara, Bolu, İzmir, Muğla, Mardin, Hakkâri ve Gaziantep yörelerine ait kıyafetler sergileniyor. Yörelere özgü kıyafetlerin cansız mankenlerle sunulduğu müzede, her yöreden Anadolu rüzgârları esiyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, bu sayede; Anadolu kültürünü, yöresel kıyafetleri ve yörelere özgü gelenekleri daha yakından tanıma imkanına sahip oluyor.

ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy’deki müzelerin özellikle çocuklar için çok verimli bir eğlenme ve öğrenme yeri olduğunu. Balcı, “Altınköy’e sadece gezmek için değil, aynı zamanda öğrenmek için de gelinmeli. Buradaki Etnografya Müzesi ile çocuklarımız ülkemizin her bir köşesindeki yaşam tarzlarına ilişkin bilgi sahibi oluyor. Yeni eğitim-öğretim yılında okullarımızla görüşerek öğrencilerin bu tür müzelerle yoğun olarak buluşturulması için çalışacağız” dedi.