Anadolu’nun tarihini aydınlatıyor Başkent'in iki büyük tarihi değeri olan Gordion Antik Kenti ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanları’nın tanıtımı amacıyla hazırlanan projeler kapsamında ,‘Turizmde Marka Şehir Polatlı’ için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.