Anadolu’nun tarihini aydınlatıyor
Başkent'in iki büyük tarihi değeri olan Gordion Antik Kenti ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanları’nın tanıtımı amacıyla hazırlanan projeler kapsamında ,‘Turizmde Marka Şehir Polatlı’ için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Friglerin Başkenti Gordion, antik kent, tümülüsler ve ortaya çıkarılan tarihi eserleri ile Anadolu’nun tarihine ışık tutuyor. Türk Milleti’nin dirilişine sahne olan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı tarihi alanlar da, ‘Umudun yeniden doğduğu topraklar’ olarak anılıyor.
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