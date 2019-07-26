Anatolium AVM finale yükseldi
Anatolium Ankara AVM, ICSC 2019 SOLAL Pazarlama Ödülleri’nde, ‘Evim Güzel Evim’ kampanyası ile Tactical Activation (Taktiksel Aktivasyon) kategorisinde finalist oldu.
Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından her yıl düzenlenen ve Avrupa genelinde 161 AVM katılımcısının arasından seçilen finalistlerden biri olan Anatolium Ankara AVM, pazarlama başarısını uluslararası platforma taşıdı. ‘Evim Güzel Evim’ kampanyası ile ev eşyaları ve dekorasyon kategorisi kiracılarını, söz konusu kampanya ile destekleyip, onların ciro ve giriş sayılarını artıran Anatolium Ankara AVM, bu başarısını ‘ICSC Solal Marketing Awards 2019’ Yarışması’nda finalist olarak gösterdi.
Sektörün merakla beklediği ICSC Solal Marketing Awards 2019 Yarışması’nın sonuçları, 25 Eylül’de İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan törende açıklanarak, başarı sağlayan finalistlere ödülleri aynı gecede takdim edilecek.
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