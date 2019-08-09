'Ankara dünyanın cazibe merkezi olacak'

ASO Başkanı Özdebir, Ankara Valiliği’nin katılımlarıyla kurulan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmaları Star Gazetesi Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş’a anlattı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde işlerin iyiye gittiğini ifade etti. Birinci etabın tamamen dolduğunu ve ikinci etabının da ihalesinin yapıldığını belirten Özdebir, “Bölgenin hizmete girmesiyle Ankara dünyanın çekim merkezi olacak” dedi.

ASO Başkanı Özdebir, Kahramankazan’da 730 hektarlık alanda Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği ile Ankara Valiliği’nin katılımlarıyla kurulan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmaları Star Gazetesi Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş’a anlattı. Uzay ve havacılık alanlarında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatı arttırmak amacıyla kurulan bölgede çalışmaların hızlandığını ifade eden Özdebir, “Uzay ve Havacılık Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar hızlandı, işler iyi gidiyor. Bir fabrika üretime başladı. Birkaç tanesi inşaatını bitirmek üzere, birkaç tane daha temel atıldı. İnşaatlar yükseliyor. Bu yıl sonuna kadar birkaç firma daha üretime başlar” diye konuştu.

DÜNYADA ÖRNEK MERKEZ

730 hektarlık birinci etapta yer kalmadığını ve ikinci etabında geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptıklarını belirten Özdebir, “Orası 1 milyon 400 bin metrekarelik alan. Altyapı çalışmaları başladı” dedi. 21. yüzyılın şehirlerin rekabetinin olduğu bir yüzyıl olduğunu dile getiren Özdebir, “Bu anlamda İstanbul, Ankara ve Eskişehir arasında da bir yarış var. Bundan sonra bizim daha hızlanmamız lazım. Bu anlamda TAİ’nin burada olması bizim ciddi avantajımız. Dünyadaki ilk 100 savunma sanayi firması içerisinde yer alan kuruluşun burada olması bize ciddi bir güç veriyor. Onun etrafındaki kümelenmeler de, uzay ve havacılık sanayinde çalışacak firmaların yer alması hem yurt içi hem de yurt dışı ihtiyaçların karşılanması anlamında da ciddi bir cazibe merkezi haline getiriyor. İnşallah çok yakında hizmete girdiğinde dünyada örnek bir merkez olacak. Buna benzer bir yer Meksika’da var. Ama bizim insanımız çok daha başarılı. Burası faaliyete geçtiği zaman Ankara dünyanın da cazibe merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.