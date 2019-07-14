Ankara fotoğraflarına 500 bin TL harcadı

İş adamı Faruk Küçük, yaklaşık 20 yıl önce tutkuyla başladığı siyah-beyaz Ankara fotoğrafları koleksiyonuna bugüne kadar 500 bin TL harcadı. 50 yılı aşkın süre baba mesleği dericiliği yaptıktan sonra yaklaşık 20 yıl önce işleri çocuklarına devreden Küçük, yeni uğraş edinmek istediğini ve bu sırada koleksiyonculuğa merak saldığını, siyah-beyaz fotoğraflar ile kitap ve süreli yayınlar biriktirmeye başladığını söyledi. Koleksiyonunda Atatürk, Cumhuriyet’in ilk yılları ve eski Ankara fotoğraflarının özel bir yere sahip olduğunu belirten Küçük, “Siyah-beyaz fotoğraflar beni geçmişe götürüyor. Birçok kişi gibi ben de geçmişi özlemle anıyorum. Bu fotoğrafları biriktirerek bu özlemimi bir nebze de olsa gideriyorum. Koleksiyonerlik, tutkuyla yapılması gereken bir iş. Koleksiyona başladığım ilk yıllarda eşimin ve çocuklarımın tepkilerine rağmen tutkumdan vazgeçmedim. Vaktimin ve paramın büyük bir kısmını, beni mutlu eden siyah-beyaz fotoğraf tutkuma harcadım” diye konuştu.

EN GENİŞ ARŞİVE SAHİP

Emekli aylığını ve kira gelirlerini her ay koleksiyonu için harcadığını anlatan Küçük, 20 yılda siyah-beyaz fotoğraf koleksiyonuna 500 bin TL’den fazla para harcadığını söyledi. Koleksiyonunun en gözde parçasının, Atatürk’ün TBMM’nin açılışında dua ettiği fotoğraf olduğunu belirten Küçük, sahip olabilmek amacıyla aylarca uğraştığı bu fotoğraf için orta halli bir otomobil parası harcadığını dile getirdi. Koleksiyonunda bir benzeri daha olmayan birçok fotoğraf bulunduğuna belirten Faruk Küçük, Ankara konusunda Türkiye’nin en geniş arşivine sahip olduğuna dikkati çekti. Küçük, koleksiyonunun başta kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler olmak üzere herkese açık olduğunu belirterek, “Elimdeki fotoğrafları kendime saklamıyorum, onları insanlarla paylaşmak beni mutlu ediyor. Bugüne kadar 100’den fazla sergi açtım. İsteyen herkes koleksiyonumdaki fotoğraflarımı kullanabilir. Kimseden para istemiyorum” dedi. Küçük, koleksiyonunu bir müzede değerlendirmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.