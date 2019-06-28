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Ankara Kalesi’nde görsel temizlik

Başkent'in tarihi ve turistik adreslerinden biri olan ‘Ankara Kalesi’nde hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor.

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Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kalenin surlarına yazılan duvar yazılarını özel yöntemlerle temizleyerek, görsel kirliliği ortadan kaldırıyor. Sprey boyalarla yazılmış yazılarla dolu kale surlarını saf aseton, özel boya sökücü sıvı ve buhar makinesi kullanarak temizleyen ekipler, yoğun bir mesai harcıyor, Büyük bir titizle üç ayrı yöntem kullanılarak yürütülen çalışmalar sonucunda tarihi dokuya zarar vermeden yazıların silinebildiğini belirten ekipler. “Turizmin gözbebeği olan Ankara Kalesi’nin surlarının ve duvarlarının boyanmaması için halkımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi. Diğer bir yandan da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri de temizlik sırasında meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

 

 

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