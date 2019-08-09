Ankara Manzarası belgesel oldu

“Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof” sergisi dolayısıyla geçen yıl Hollanda Rijks Müzesi›nden Ankara›ya getirilen ve sergi sonrasında iki yıl Rahmi M. Koç Müzesi›nde kalmasına karar verilen “Ankara Manzarası» tablosu, belgesele konu oldu. Tablonun hikayesinin yanı sıra 17. ve 18. yüzyıl Ankarasının kültürel değerlerinin de yansıtıldığı belgeselin gösterimi, müzede tablonun bulunduğu özel odada yapılacak.

TABLONUN HİKAYESİ

Belgeselin yapımcı ve yönetmeni Muhammed Murat Aslan, “Belgesel çalışmaları esnasında Ankara’nın anıt mimarisi diyebileceğimiz, tabloda geçen bütün mekanları tek tek gezdik. Tabloda özellikle vurgulanan Ankara keçilerini yerinde görme imkanımız oldu. Bunun yanında arşivlere girdik, eski fotoğrafları inceledik yani eski Ankara’ya dair büyük bir belleği büyük oranda taramış olduk” dedi. “Ankara Manzarası” tablosunun yıllarca Halep manzarası olarak bilindiğini dile getiren Aslan, 1970’de Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yerin Halep’ten ziyade Ankara’ya benzediğini fark ettiğini belirterek, “O dönemde tiftik, kırkım işlemi sadece Orta Anadolu’da var. Bu düşünceden hareketle Semavi Hoca, ‘Bu, Ankara keçisidir’ diyor. Burasının Ankara olabileceğini düşünüyor. Üzerinde derin tetkikler yapıyor. 1970’de Türk Tarih Kurumunda ‘Ankara’nın Eski Bir Resmi’ isimli bir konferans veriyor ve orada resimle ilgili birçok ayrıntı vererek, resmin neden Ankara’ya ait olduğunu kanıtlamış oluyor.”