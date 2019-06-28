Ankara Müzik Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni açılan fakülteleriyle öğrenci alımı yapacak. Adaylar, 1-26 Temmuz tarihleri arasında online olarak başvurabilecek.
Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olarak dünyaya açılan sanatçılar yetiştirmeyi hedefleyen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni fakülteleriyle bu yıl aktif bir şekilde öğrenci alımına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2016’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde müjdesini verdiği, Temmuz 2017’de kurulan ve yaklaşık 6 ay sonra öğrenci kabulüne başlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, farklı mimarisi, atölyeleri ve eğitim kadrosuyla öğrencilere yeni bir ufuk açıyor. Yeni dönem projeleri ve hedefleri hakkında açıklamada bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, Türkiye’nin zengin kültürel değerlerini yaşatmak açısından önemli bir misyon yüklendiklerini söyledi.
İKİ YENİ FAKÜLTE
İlk olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin eğitime açıldığını anlatan Parlak, “Bu yıl İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi’ni aktive edeceğiz. İki fakültemizin de bütün çalışmalarını, eğitim kadrosunu tamamlamak üzereyiz. Eğitim programlarını, müfredatlarını hazırlayarak YÖK’e sunduk ve kabul oldu. Lisans, yüksek lisans ve kısa bir zaman içerisinde de doktora programlarını açarak iki fakültemize bu sene öğrenci alımına başlayacağız” diye konuştu.
ORTA ÖĞRETİM AÇILACAK
İcra Sanatları Fakültesi’nde ses, çalgı eğitimi, tiyatro, dans gibi performansa dayalı bölümlerin bulunduğunu belirten Parlak, “İcra Sanatları Fakültesi’nin alt yapıdan gelerek güçlü icracıların yetiştiği bir fakülte olmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak icra sanatları bünyesinde ortaokul ve lise bölümünü de açacağız. Böylelikle öğrencileri alt yapıdan yetiştirebileceğiz. Çalışmayı bu yıl içerisinde tamamlayıp seneye ortaokul ve lisemizi de devreye sokmuş olacağız” ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR BAŞLIYOR
Parlak, bu yıl toplam üç fakültedeki bölümlere lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci alımı yapılacağını belirterek, “Kontenjanlarımız aşağı yukarı belli oldu.
Lisansüstü ile 200 civarında öğrenci almayı hedefliyoruz” dedi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin lisans programları için online başvurular 1-26 Temmuz tarihlerinde alınacak. Üniversite adayları özel yetenek sınavına ise 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde katılacak. Özel yetenek sınavları iki aşamadan oluşacak.
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