Ankara Müzik Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor 

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olarak dünyaya açılan sanatçılar yetiştirmeyi hedefleyen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, yeni fakülteleriyle bu yıl aktif bir şekilde öğrenci alımına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2016’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde müjdesini verdiği, Temmuz 2017’de kurulan ve yaklaşık 6 ay sonra öğrenci kabulüne başlayan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, farklı mimarisi, atölyeleri ve eğitim kadrosuyla öğrencilere yeni bir ufuk açıyor. Yeni dönem projeleri ve hedefleri hakkında açıklamada bulunan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, Türkiye’nin zengin kültürel değerlerini yaşatmak açısından önemli bir misyon yüklendiklerini söyledi.

İKİ YENİ FAKÜLTE

İlk olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin eğitime açıldığını anlatan Parlak, “Bu yıl İcra Sanatları Fakültesi ile Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi’ni aktive edeceğiz. İki fakültemizin de bütün çalışmalarını, eğitim kadrosunu tamamlamak üzereyiz. Eğitim programlarını, müfredatlarını hazırlayarak YÖK’e sunduk ve kabul oldu. Lisans, yüksek lisans ve kısa bir zaman içerisinde de doktora programlarını açarak iki fakültemize bu sene öğrenci alımına başlayacağız” diye konuştu.