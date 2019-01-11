Ankaralı çocuklar Çocuk Köyü'nde coşacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin, Başkent’e yepyeni bir vizyon kazandıracak 11 ana başlık altındaki 111 projesi, ses getirmeye devam ediyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklara yönelik ayrı ayrı oluşturulan projelerin sayısının içeriklerine bakıldığında bine yakın bir sayıya ulaştığını anlatan Özhaseki, “Bu projelerimizi, öncelikle Ankaralı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının neler olduğunu, talep ve isteklerini, neler beklediklerini araştırarak oluşturduk. Her yaş grubunun isteğine cevap verecek projeler geliştirmeye çalıştık” dedi.

ÖNEM VERDİĞİM BİR PROJE

Özhaseki’nin önemsediği projelerinden biri de ‘Çocuk Köyü’…Mehmet Özhaseki, projesini Star Gazetesi’ne anlattı. Hazırladığı ‘Çocuk Şehri Projeleri’ni oluşturan 8 alt başlıktan birinin ‘Çocuk Köyü’ olduğunu belirten AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Benim 111 proje arasında en çok önem verdiklerimden biri de ‘Çocuk Köyü’. Ankaralılar’ın, çocuklarını mutlaka getirmek isteyecekleri, çocukların da gelmek için can atacağı, ailelerine sürekli gitmek için baskı kuracağı muhteşem bir proje” dedi.

‘Çocuk Köyü’nün Ankara için olmazsa olmaz gördüğü bir proje olduğunu ve yaklaşık 1 milyon metrekare alan üzerinde inşa edileceğini belirten Özhaseki, “Yerini de tespit ettik. İçerisinde yüzden fazla etkinlik bulunacak. Seçimlerin ardından 2019 baharında başlarız ve bir yıl sürmeden bitiririz. Ankara’da herkesin uğradığı çok keyifli bir mekan haline gelecek” diye konuştu.

SADECE ÇOCUKLAR İÇİN

Projenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Özhaseki, “Çocukların doğayı ve yaşadıkları çevreyi tanıyacakları, takım çalışmasına ve birlikte eğlenme becerilerine destek olup, paylaşmayı, birlikte başarmayı öğrenebilecekleri bir ortamda hem aileler hem de çocuklar için vazgeçilmez bir mekan olacağını düşünüyorum. Bu Köyü, Ankapark’ın yanında Hayvanat Bahçesi olarak düşünülen alanda yapacağız” ifadelerini kullandı.