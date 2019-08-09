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Ankaralı engelliler yunusla şifa buluyor

Zihinsel ve fiziksel gibi çeşitli gelişim bozuklukları bulunan Ankaralı çocuklar, yunus balıklarıyla şifa buluyor. Otistik, spastik, down sendromu gibi rahatsızlıklar yaşayan hastalar Yunus terapisiyle sağlığına kavuşuyor.

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Günümüzde yaygın biçimde uygulanmaya başlayan ve yurtdışından büyük ilgi gören Yunuslarla terapi uygulaması, Ankaralıların da tercihi oldu. Zihinsel, bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları bulunan Ankaralı hastalar, Marmaris’te yunus balıkları ile rehabilite ediliyor. 

Yunus terapisinin, otistik, spastik, hiperaktif, beyin felci ve travması, down sendromu, gecikmiş konuşma bozuklukları, algısı az olan çocuklar, depresyon, şiddetli psikolojik sorunlar yaşayan hastaların rehabilite edilmeleri açısından olumlu sonuçlar alınan bir terapi şekli olduğunu ifade eden merkezin yöneticisi Elena Gerasimova, bu tür rahatsızlıkları olan hastalara hizmet verdiklerini söyledi. Yunus terapiyi bir alternatif tıp olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Gerasimova, “Şifa edici bir yöntemdir” dedi.

Yurt içinden olduğu kadar çoğunluğu yurtdışından hasta kabul ettiklerini anlatan Elena Gerasimova, merkezde 10 günlük uygulama ile hergün 40 dakika yunus terapisi uyguladıklarını söyledi. Gerasimova, çocukların yaşlarının ilerlemeden terapiye başlamaları gerektiğini ifade ederek, “Ne kadar erken olursa o kadar çabuk etkili sonuç alınır” diye konuştu. 

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

Hastaların Yunuslarla yüzdüğünü, oynadığını dile getiren Elena Gerasimova, çocukların kendilerine güvenlerinin arttığını, çevresiyle iletişim kurmaya başladığını, yunuslardan geçen enerjinin çocuğun farkındalığını, dış dünyaya ilgisini artırdığını ve öğrenme süreçlerini hızlandırdığını anlattı. 

Gerasimova, “Terapide önemli olan nokta, çocukla yunusu temasa geçirmek. Yunus aslında bizim doktorumuz. Yunus terapinin en önemli özelliği, özel dalgalarla sizin vücudunuzu tarıyorlar ve genellikle sinir sisteminizde nerede kopukluk varsa onu yok etmeye çalışıyorlar.

Yunus terapi Avrupa’da alternatif uygulama olarak çok daha yaygın bir şekilde biliniyor. Türk aileler de bu terapiyi öğrenmeye başladır, onlar da gelmeye başladı” diyerek, yunus terapisinin aynı zamanda sağlık turizmini de canlandırmaya başladığını kaydetti. Ankara’dan epilepsi hastası oğlunu yunus terapi merkezine getiren Sadet Debreli ise, “Oğlum buraya gelmeden önce çok çekingendi. Çok konuşmuyordu. Şimdi cesaret geldi. Herkesle konuşuyor, selamlaşıyor, daha girişken.  Yüzü falan gülmüyordu, şimdi mutlu. Bugün dördüncü günümüz, çok değişim var nöbetleri daha da azaldı. Şimdi eskisine göre çok iyi” diye konuştu. 

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