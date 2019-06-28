Ankaralılar Gerede’de serinliyor

700 yıllık çam ağaçları, bol oksijeni ve temiz çevresi ile büyük beğeni toplayan Esentepe, özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor. Tüm ilçeye hakim bir manzarası olan Esentepe, şehrin bir buçuk kilometre kuzeyinde bin 300 metre yükseklikte bulunuyor. Esentepe’de yazın piknik, gezi, kros, çim kayağı, kışın ise kayak gibi kış sporları yapılıyor.