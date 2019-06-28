Ankaralılar Gerede’de serinliyor
Sıcakların artması ile birlikte misafirlerini ağırlamaya başlayan Bolu Esentepe Mesire Alanı, bu yıl da Ankaralılar ile dolup taşıyor.
700 yıllık çam ağaçları, bol oksijeni ve temiz çevresi ile büyük beğeni toplayan Esentepe, özellikle hafta sonları büyük ilgi görüyor. Tüm ilçeye hakim bir manzarası olan Esentepe, şehrin bir buçuk kilometre kuzeyinde bin 300 metre yükseklikte bulunuyor. Esentepe’de yazın piknik, gezi, kros, çim kayağı, kışın ise kayak gibi kış sporları yapılıyor.
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