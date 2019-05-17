Ankaralılar pikniğe Gerede’ye gidecek

‘Ankara'nın çatısı’ konumunda bulunan Bolu’nun Gerede İlçesi, Başkent’e yakınlığıyla dikkati çekiyor. Hafta sonları çok sayıda Ankaralı’nın akın ettiği Gerede, yeni mesire alanı ile piknikçilerin de gözdesi olacak. Gerede Belediyesi yapacağı peyzaj düzenlemeleriyle yeni mesire alanını ağaçları da koruyarak halkın kullanımına açacak. Yeni alan yaz kış çevre il ve ilçelerden gelen birçok misafiri ağırlayan Esentepe Mesire Alanı’nın da yükünü hafifletecek.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde Orman İşletmesi’ne ait alanda 125 bin metrekarelik yeni mesire alanını ağaçlarımızı da koruyarak halkımızın kullanımına açacağız. Özellikle değerli Ankaralılar’a bir çağırımız var. Kendilerini iyi ve güvende hissedecekleri bir alan hazırlığı içerisindeyiz. Bundan sonra sadece Esentepe ile değil yeni mesire alanımızla da Ankaralılar’a hizmet vermekten büyük mutluluk duyacağız“ diye konuştu.