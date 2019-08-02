Ankaralıların yeni rotası Salda Gölü

Günübirlik tatilcilerin rotasına giren Salda Gölü, Ankara’dan özellikle hafta sonları giden ziyaretçiler ile Akdeniz ve Ege’de tatile gidenlerin uğrak yeri oldu. Ziyaretçiler, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, uçsuz bucaksız görünen Akçaköy lavanta tarlasında da fotoğraf çektirmenin keyfini çıkarıyor.