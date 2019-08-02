29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5558
  • 6,1784
  • 257.604
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Ankaralıların yeni rotası Salda Gölü

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak nitelendirilen Salda Gölü, Ankaralı turistlerin gözdesi haline geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Günübirlik tatilcilerin rotasına giren Salda Gölü, Ankara’dan özellikle hafta sonları giden ziyaretçiler ile Akdeniz ve Ege’de tatile gidenlerin uğrak yeri oldu. Ziyaretçiler, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, uçsuz bucaksız görünen Akçaköy lavanta tarlasında da fotoğraf çektirmenin keyfini çıkarıyor.

Polisten ibretlik ceza!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara patlamasında yeni gelişme! Yakalandı

Ankara patlamasında yeni gelişme! Yakalandı

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! Tarih belli oldu

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! Tarih belli oldu

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Sahte bilimin kaynağı sosyal medya

Sahte bilimin kaynağı sosyal medya

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

ABD Hava Kuvvetleri'nin hayal kırıklığı: B-1B Lancer

ABD Hava Kuvvetleri'nin hayal kırıklığı: B-1B Lancer

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Hayvan vücudunda insan organı yetiştirecekler

Hayvan vücudunda insan organı yetiştirecekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA