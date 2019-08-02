Ankara’nın tarım üretimi yükseldi

Başkent’te tarım sektörünün gelişmesi için her yıl ortalama 300 milyon lira hibe desteği, 1,7 milyar lira da tarımsal kredi sağlandığını belirten Korkmaz, “İlin üretim kapasitesiyle 7,5 milyar lira civarında tarımsal üretim değerine ulaşılmıştır” dedi.

Ankara Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Korkmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara’da tarım sektörünün geliştirilmesi adına her yıl ortalama 300 milyon lira civarı hibe desteği, 1,7 milyar lira da tarımsal kredi sağlandığını ifade ederek, “İlin üretim kapasitesiyle 7,5 milyar lira civarında tarımsal üretim değerine ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın bürokrasi ve memur kenti olarak görüldüğünü anlatan Korkmaz, söz konusu algının aksine arazi varlığıyla ülkenin ikinci büyük tarım kenti olduğunu söyledi. Korkmaz, Ankara’da 12 milyon dekar arazide tarımsal faaliyet gerçekleştirildiğine işaret ederek, 10 tarımsal üründe Türkiye’de birinci, buğday, arpa, nohut gibi ekonomik değeri yüksek bazı ürünlerde de ikinci sırada yer aldığını dile getirdi. Ankara’daki hayvan varlığının son yıllarda arttığına dikkati çeken Korkmaz, “Polatlı’yı örnek verecek olursak ilçede hayvan varlığı 2016’da 40 bin iken 2017’de 60 bin, 2018’de 90 bine ulaştı. Ankara’daki hayvan artışı ülke ortalamasının üstünde” dedi.

Korkmaz, il genelinde yaklaşık 600 bin büyükbaş, 1,5 milyonu aşkın küçükbaş hayvan bulunduğunu sözlerine ekledi.