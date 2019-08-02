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Ankara-Sivas YHT 2020’de tamam

Ankara-Sivas YHT Projesi’nde Yerköy-Sivas yönünde ray serim çalışmaları sürüyor.

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Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Yerköy-Yozgat-Sorgun’a ray döşendi, Akdağmadeni ilçesine de döşeniyor. İşin yüzde 87’si bitmiş durumda, kalan kısım da inşallah 2020 Mart ayında tamamlanacak” dedi.

Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Sivas YHT Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna entegre edilecek. Yerköy-Sivas hattında ray serimi bir milyar 83 milyon liraya ihale edilen projede, 80 kilometre çift yön olarak ray serimi geçekleştirildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, ray serimi yapılan kısımda incelemede bulunarak Yapı Merkezi İnşaat Proje Müdürü Mehmet Başer’den bilgi aldı. Ankara-Sivas YHT Projesi’nin çok büyük bir yatırım olduğunu belirten Çakır, “Tünelin ucu göründü artık. Yavaştan başladık inşallah hızlısına da bineceğiz. 13,2 milyar liralık bir yatırım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an ray döşemeleri sürüyor. Yerköy-Yozgat-Sorgun’a ray döşendi. Akdağmadeni ilçesine de döşeniyor. İşin yüzde 87’si bitmiş durumda, kalan kısım da inşallah 2020 Mart ayında tamamlanacak. Ardından test sürüşleri başlayacak” dedi.      

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