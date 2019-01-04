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Ankara’yı en iyi yere taşıyacağız

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, “Ankara’yı daha yaşanabilir, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz” dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kendisini büyükşehir belediye başkan adaylığı görevine layık gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Ankara’nın ilçelerinde aday gösterilen diğer AK Partili ve Cumhur İttifakı adaylarını tebrik eden Özhaseki, “Ankara’yı birlikte en iyi yerlere taşıyacağımız ve yöneteceğimiz sözünü buradan ifade ediyorum” dedi. Özhaseki, daha önce görev yaptığı 21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönemine işaret ederek, “Şimdi bu birikimi, Ankara’ya, ebedi başkentimize aktarmak, tecrübemizi gazi şehrimize sunmak için, kutlu bir yola çıkıyoruz” dedi. 

Yapacakları çalışmalarda Ankaralıların taleplerini göz önünde bulunduracaklarının altını çizen Özhaseki, “Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte bu şehrin güzel insanlarıyla istişare edeceğiz. Her türlü çalışmamızda Ankaralı vatandaşlarımızın ne dediğine bakacak, talep ve önerilerine daima başvuracağız. Siyasi görüşüne bakmadan, dinine, diline, mezhebine, meşrebine bakmadan Ankara’yı ‘Katılımcı Belediyecilik’ anlayışıyla, ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olarak yöneteceğiz. Ankara’yı daha yaşanabilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. 

AKİL İNSALARLA KONUŞTUK 

Özhaseki, “Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz bizlerden ne istiyor, ne tür hizmetler bekliyor, bunları araştırdık. Şehrin akil insanlarıyla konuştuk, üniversitelerdeki hocalarımızla istişare ettik, mahallelerdeki vatandaşlarımızla görüştük. Ankara’nın geleceğini herkesle birlikte değerlendirdik” diye konuştu. 

Seçim çalışmaları kapsamında hiçbir ayrım gözetmeden Ankaralılar ile buluşacaklarını söyleyen Özhaseki, seçim çalışmalarını Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak sürdüreceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “MHP’li kardeşlerimizle omuz omuza, birlikte sahada mücadele edeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenler olacaktır.”

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