Aş ocağı kazanları 100 yıldır kaynıyor

Kızılay bünyesinde 1919’da kurulan ve maddi durumu olmayan vatandaşın sofrasına bir asırdır sıcak yemek götürmesini sağlayan Ankara’daki ilk aş ocağı, bu Ramazan’da da 11 bin kişiye hizmet veriyor. Ulucanlar’da bulunan Kızılay Ankara Şubesi Dr. Cevat Naki Akkerman Aş Ocağı’ndan, ihtiyacı olan herkes sıcak yemek temin edebiliyor. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 100 yıldır hizmet veren aş ocağından yılın 365 günü yemek dağıtıldığını söyledi.

EVLERE GÖTÜRÜLÜYOR

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ve bağışçıların aynı bilinçle kendilerine daha çok destek verdiğini belirten Altan, “Şu anda 11 bin kişilik yemek dağıtmaktayız ve bulunduğumuz mekan dahil olmak üzere, Başkent’in 11 noktasında ailelere yemeklerini ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yemek dağıtımına ilişkin ilgili bilgi veren Altan, “Kayıtlı ailelerimiz var ve bunun yanında örneğin birisi burada aş ocağı olduğunu görerek yemek ihtiyacı olduğunu söylediği zaman hemen onun yemeği veriliyor. Diğer 11 bölgede ise mekan uzaklığı olarak buraya kadar gelmeleri uygun değil hem de burada yoğunluk oluşturacak diye biz onların ayağına götürüyoruz ve oralardaki noktalarda yemeklerini dağıtıyoruz. Buradan sevkiyat ise ikram araçlarımız ile yapılıyor” diye konuştu. Altan, aş ocağındaki çalışmaların sabah saatlerinde başladığını ve öğle saatlerine doğru dağıtımların yapıldığını belirterek, “Buradan ilk önce iftar yapacak olanlar faydalanıyor. Ayrıca yaşlı veya hasta olup da oruç tutamayanlar var. Onları da gözeterek öğle saatlerine doğru dağıtım yapıyoruz” diye konuştu.

TERAVİH SONRASI LOKMA

Kızılay’a destekte bulunan bağışçıların da yapılan hizmetten memnun kaldığını belirten Genel müdür İbrahim Altan, “Bağışçılarımız, burada gördükleri hizmeti sürekli destekliyorlar. Buradaki canlı ve sıcak ortamı fiilen kendileri de şuradan geçerken görebilirler. Bu hizmeti görebildikleri için de daha mutlu oluyorlar” dedi. Günde 3 öğün yetecek şekilde sıcak yemek hizmeti verdiklerini hatırlatan Altan, Genç Kızılay üyeleri deteravih namazından sonra camilerden çıkanlara 10 bin lokma dağıtıyor” ” ifadelerini kullandı.