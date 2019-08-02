ATO’nun Gölbaşı Temsilciliği açıldı

e-ATO uygulamasını hayata geçirerek, üyelerin internete bağlanabildikleri her yerden faaliyet belgesi, kayıt sureti ve ihale durum belgelerini e-imzalı almalarını, web sitesi üzerinden randevu alıp, aidat ödemelerini sağladıklarını bildiren Baran, “Tek Noktadan Hizmet uygulaması ile şirket kuruluşu için harcanan zamanı 30 dakikaya düşürerek hem daha az maliyetli hem de daha hızlı bir hizmet sunduk” dedi. Baran, üye yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde temsilcilik açarak ve hizmetlerin internet üzerinden yapılmasını sağlayarak üyelerin işlemlerini kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

GÖLBAŞI BACASIZ FABRİKA

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de, ekonomik anlamda lokomotif bir ilçe haline geldiklerini ifade ederek, “Gölbaşı, turizm, tarım ve hayvancılıkla uğraşan, ticarete açık bir ilçe. Gölbaşı bacasız fabrikalarımızın olduğu stratejik bir nokta. Sanayi bölgemiz olan Gölbaşı’nın önünü açmamız gerekiyor” dedi. Konuşmaların ardından Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ATO Başkanı Baran ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’le birlikte ATO Hizmet Temsilciliği önünde “hayırlı olsun” dilekleriyle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Açılış törenine, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Ali Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan, ATO Meclis ve Komite Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.