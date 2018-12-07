Aymir Turizm Organizasyon Genel Koordinatörü Zazaoğlu: Ekonomik veriler umut oldu
Enflasyonla mücadelenin gelecek için de önem arz ettiğini belirten Aymir Turizm Organizasyon Genel Koordinatörü Semih Zazaoğlu, “O yüzden, iş dünyası olarak çalışmaya, üretmeye ve yatırımlara devam etmeliyiz. Kısa sürede, ülkemizin içinde bulunduğu global kaynaklı ekonomik sıkıntıdan yine güçlenerek çıkacağına inancımız tam” dedi.
Türkiye'nin global kaynaklı ekonomik sorunlar yaşadığını ve bu sorunların hükümetin attığı önemli adımlarla yavaş yavaş geride kaldığını belirten Aymir Turizm Organizasyon Genel Koordinatörü Semih Zazaoğlu, enflasyon rakamlarının Kasım ayında Ekim ayına göre yüzde 1,44 oranında düştüğüne dikkati çekti. Ekonomik verilerin sektörlere umut olduğunu belirten Zazaoğlu, birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programının başarıya ulaştığını dile getiren Zazaoğlu, sorularımızı yanıtladı.
Aymir Turizm Organizasyon hakkında bilgi verir misiniz?
Aymir Turizm Organizasyon olarak, uzun yıllardır süregelen tecrübemizle, Türkiye’de kongre ve etkinlik sektörünün anahtar oyuncularından biri olarak yer almaktayız. Sektöründe etkin iletişim ve ilkeli çalışma anlayışını benimseyerek, işinde uzman olan ekibimizle sektörde lider olan şirketlerin arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başından itibaren yola çıkış noktamız ve gücümüz, özverili, çözüm odaklı işe yaklaşım tarzlarıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların toplantı, seminer ve kongre organizasyonlarında kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla ülkenin spor turizminin gelişmesine katkı sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor.
TURİZME AYMİR KATKISI
Organizasyonlar dışında faaliyet gösterdiğiniz başka alanlar var mı?
Turizme katkı sağlayacak her türlü faaliyetin içinde yer almayı istiyoruz. Bu nedenle planlarımız arasında sağlık turizmi için ülkemizi tercih eden hastalara yönelik hizmet vermek de yer alıyor. Medikal ve termal turizm için Türkiye’yi seçen hastaların A’dan Z’ye tüm işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik hizmet doğrultusunda çalışmalarımıza başlayacağız. Sağlık turizminde ülkemizi tercih eden turistlere uçak biletinden vize hizmetlerine, seyahat ve sağlık sigortasından, transfer hizmetine, tercümandan hasta-doktor randevusuna kadar en iyi hizmeti sunmak için altyapı çalışmalarına başladık.
Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla dikkatleri çeken bir firma olarak, ülkenin spor başarısını değerlendirebilir misiniz?
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; sektörün içinden gelen ve spor ile sporcunun derdini anlayabilecek Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya ile Türkiye’nin sporda altın çağını yaşayacağını düşünüyoruz. Yeni dönemde başta Başkent Ankara olmak üzere Türkiye’nin büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz. Aymir Turizm olarak da üstümüze düşen her türlü göreve hazırız.
SPORDA KÜRESELLEŞEN ÜLKE
Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülke. Bundan kaynaklı sporda büyük bir potansiyeli barındırıyor. Sporun tüm dallarıyla küreselleştiği günümüzde Türkiye, güreş, boks, atletizm, tekvando, judo, voleybol, basketbol, yüzme, kayak, hokey ve daha pek çok branşta Avrupa ve dünya dereceleri getirebilecek bir potansiyele sahip. Burada önemli olan her branşta başarılı sporcu ve antrenör yetiştirmek. Türkiye, sporun tüm dallarında önemli madalyalar kazanacak bir potansiyele sahip. Sadece futbolda değil, amatör branşlardaki tüm gençlerin başarısı desteklenmeli. Ülkemiz, sporun bazı dallarında zaten madalyaları es geçmeyen bir ülke. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda sporun tüm branşlarında da bu başarıyı yakalayacağına inanıyorum.
Sporun tabana yayılarak daha bilinçli nesillerin yetişmesi önem arz ediyor. Çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi gerekiyor. Bu, hem her alanda başarılı sporcuların yetiştirilmesi hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için de önemli. Bu konuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve ekibi başarılı çalışmalar yürütüyor.
TOPYEKÜN BAŞARI
Yıl boyunca önemli organizasyonlar gerçekleştiriyorsunuz. Ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntı, etkinlik ve kongre gibi organizasyonların yapılmasını olumsuz etkiledi mi?
Maalesef ülkemiz, global kaynaklı ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Hükümetimizin attığı önemli adımlar, sektörlerin bu sıkıntıdan çok az etkilenmesini amaçlıyor. Birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntılı günleri de aşacağımıza eminiz. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, kritik bir öneme sahip. Program kapsamında yürütülen çalışmalar zaten meyvesini vermeye başladı. Bunun dışında kurum, kuruluş ve Bakanlar da önemli adımlar atıyor. Kendi sektörümden örnek vermek gerekirse, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, kendi bakanlıklarının planlanan organizasyonları iptal etmeyerek veya organizasyonlar düzenleyerek, sektöre olumlu katkıda bulunuyor.
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Programı, ekonomik istikrar ve enflasyonla mücadelenin sürdürebilirliliği için önemli olarak değerlendiriyoruz. Enflasyonla mücadelede herkese önemli görevler düşüyor. Birlik ve beraberlik içinde herkesin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğuna inanıyoruz. Enflasyonla mücadelede başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası, hem tüketimin devamı hem de enflasyonun düşmesi noktasında önem arz ediyor. Ülkenin önemli firmaları bu çağrıya destek vererek, tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi gösterdi. Hükümet tarafından atılan hızlı adımlar ve alınan önlemlerle, önemli bir yol kat edildi. Program başarılı şekilde ilerliyor.
TÜRKİYE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Açıklanan veriler, yapılan reformların ve atılan adımların etkisinin hissedilmeye başlandığını gösteriyor bize. Ekim ayında yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon rakamlarının Kasım ayında yüzde 1,44 oranında düştüğü açıklandı. İş dünyası olarak, beklentimiz yüzde 0,6 azalacağı yönündeydi. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon da yüzde 21,62’ye gerilediği bildirildi. Açıklanan rakamlar sektörlere ve iş dünyasına umut oldu. Olumlu etkilerin Aralık ayında daha da hissedileceğini düşünüyorum. Türkiye, güçlü duruş, birlik ve beraberlikle gücünü yine gösterdi. Enflasyonla mücadele gelecek için de önem arz ediyor. O yüzden, iş dünyası olarak çalışmaya, üretmeye ve yatırımlara devam etmeliyiz. Kısa sürede, ülkemizin içinde bulunduğu global kaynaklı ekonomik sıkıntıdan yine güçlenerek çıkacağına inancımız tam.
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