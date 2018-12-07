Aymir Turizm Organizasyon Genel Koordinatörü Zazaoğlu: Ekonomik veriler umut oldu

Türkiye'nin global kaynaklı ekonomik sorunlar yaşadığını ve bu sorunların hükümetin attığı önemli adımlarla yavaş yavaş geride kaldığını belirten Aymir Turizm Organizasyon Genel Koordinatörü Semih Zazaoğlu, enflasyon rakamlarının Kasım ayında Ekim ayına göre yüzde 1,44 oranında düştüğüne dikkati çekti. Ekonomik verilerin sektörlere umut olduğunu belirten Zazaoğlu, birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programının başarıya ulaştığını dile getiren Zazaoğlu, sorularımızı yanıtladı.

Aymir Turizm Organizasyon hakkında bilgi verir misiniz?

Aymir Turizm Organizasyon olarak, uzun yıllardır süregelen tecrübemizle, Türkiye’de kongre ve etkinlik sektörünün anahtar oyuncularından biri olarak yer almaktayız. Sektöründe etkin iletişim ve ilkeli çalışma anlayışını benimseyerek, işinde uzman olan ekibimizle sektörde lider olan şirketlerin arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başından itibaren yola çıkış noktamız ve gücümüz, özverili, çözüm odaklı işe yaklaşım tarzlarıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların toplantı, seminer ve kongre organizasyonlarında kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla ülkenin spor turizminin gelişmesine katkı sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor.

TURİZME AYMİR KATKISI

Organizasyonlar dışında faaliyet gösterdiğiniz başka alanlar var mı?

Turizme katkı sağlayacak her türlü faaliyetin içinde yer almayı istiyoruz. Bu nedenle planlarımız arasında sağlık turizmi için ülkemizi tercih eden hastalara yönelik hizmet vermek de yer alıyor. Medikal ve termal turizm için Türkiye’yi seçen hastaların A’dan Z’ye tüm işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik hizmet doğrultusunda çalışmalarımıza başlayacağız. Sağlık turizminde ülkemizi tercih eden turistlere uçak biletinden vize hizmetlerine, seyahat ve sağlık sigortasından, transfer hizmetine, tercümandan hasta-doktor randevusuna kadar en iyi hizmeti sunmak için altyapı çalışmalarına başladık.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla dikkatleri çeken bir firma olarak, ülkenin spor başarısını değerlendirebilir misiniz?

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; sektörün içinden gelen ve spor ile sporcunun derdini anlayabilecek Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Sayın Hamza Yerlikaya ile Türkiye’nin sporda altın çağını yaşayacağını düşünüyoruz. Yeni dönemde başta Başkent Ankara olmak üzere Türkiye’nin büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz. Aymir Turizm olarak da üstümüze düşen her türlü göreve hazırız.

SPORDA KÜRESELLEŞEN ÜLKE

Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülke. Bundan kaynaklı sporda büyük bir potansiyeli barındırıyor. Sporun tüm dallarıyla küreselleştiği günümüzde Türkiye, güreş, boks, atletizm, tekvando, judo, voleybol, basketbol, yüzme, kayak, hokey ve daha pek çok branşta Avrupa ve dünya dereceleri getirebilecek bir potansiyele sahip. Burada önemli olan her branşta başarılı sporcu ve antrenör yetiştirmek. Türkiye, sporun tüm dallarında önemli madalyalar kazanacak bir potansiyele sahip. Sadece futbolda değil, amatör branşlardaki tüm gençlerin başarısı desteklenmeli. Ülkemiz, sporun bazı dallarında zaten madalyaları es geçmeyen bir ülke. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda sporun tüm branşlarında da bu başarıyı yakalayacağına inanıyorum.

Sporun tabana yayılarak daha bilinçli nesillerin yetişmesi önem arz ediyor. Çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi gerekiyor. Bu, hem her alanda başarılı sporcuların yetiştirilmesi hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için de önemli. Bu konuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve ekibi başarılı çalışmalar yürütüyor.

TOPYEKÜN BAŞARI