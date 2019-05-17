Azeri şair Nesimi’ye konserli doğum günü 

Azerbaycan Garabağ Muğam Grubu’nun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) verdiği konser, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlendi. Konsere Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, yabancı misyon temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar ve sanatseverler katıldı. İbrahim, ülkesinde bu yıl Nesimi yılı olduğunu hatırlattı. Azeri grubun Ankaralıları duygulandıracağını belirten İbrahim, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her zaman kardeşlik duyguları üzerine olduğunu söyledi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da, Nesimi’nin ‘İki cihan bana sığar, ben bu cihana sığmazam’ dizesini anımsatarak, “Bizler Türk dünyası olarak birkaç devletiz ama bir milletiz” dedi.