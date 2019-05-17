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Barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Başkent’e su sağlayan barajlara 2018 süresince 384 milyon 897 bin metreküp su gelirken, bu yılın ilk 4 buçuk ayında bu rakamın 402 milyon 230 bin 372 metreküp seviyesine çıktığını söyledi.

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Kınacı, Ankara’ya içme  suyu temin edilen barajlardaki su rezervinin memnuniyet verici düzeylere geldiğinin altını4 çizdi. Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su miktarının bugün itibarıyla 604 milyon 291 bin metreküp olduğunu ifade eden Kınacı, toplam su rezervinin de yüzde 38,14 oranına ulaştığını açıkladı. 

Ocak ayı başından 15 Mayıs’a kadar baraj havzalarına gelen suyun geçen yılın tamamındaki su miktarından daha fazla olduğunu vurgulayan Kınacı, çevrede biriken karın erimesi ve ilkbahar yağmurlarının etkisiyle barajlara su akışının daha yoğun olduğunu dile getirdi. Kınacı, Ankara’nın içme ve kullanma su ihtiyacının sağlandığı barajların dolu olması halinde toplam su kapasitesinin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs paylaşımının ikincisini yayınladı

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