Barış Aydın: Ekonomide zor dönem geride kaldı

Merkez Bankası’nın son toplantısında aldığı kararla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 425 baz puanlık indirime gittiğini hatırlatan Aydın, karar öncesi bazı çevrelerde faiz indiriminin kurları yükselteceğinin iddia edildiğini, oysa tam tersinin yaşandığını vurguladı. Aydın, “Kurlar yükselmek yerine düşüşe geçti. Bu piyasaların, yatırımcının Türkiye ekonomisine olan güveninin göstergesidir. Kararlı politikalar etkisini göstermiştir” dedi. TÜFE’de Ocak ayında yüzde 20’nin üzerini gören yıllık enflasyonun yüzde 16’lar düzeyine indiğini çok sürmeden de tek haneyi düşeceğini ifade eden Barış Aydın, alınan önlemlerle kurlarda da artış olmayacağını söyledi. Aydın, kamu bankalarının konut kredisi başta kredi faizlerindeki indirimlerinin de ekonomideki canlanmaya ivme kazandıracağını belirtti.

“YENİDEN ŞAHLANACAĞIZ”

Aydın, ekonominin genel gidişatına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Vatandaşlarımız durgun seyirden sonra inişe geçen dövize yatırımı artık bırakacak, ertelenen konut talebi yeniden canlanacaktır. Faiz, döviz ve dış ticaret açığındaki düşüşler ekonomimizin sağlıklı bir rotaya ve canlanma sürecine girdiğini göstermektedir. Faizdeki gerileme, maliyetleri azaltacak, yatırımların önünü açacaktır. Ekonomimizde toparlanma, canlanma ve yeniden şahlanma dönemlerini inşallah hep birlikte göreceğiz.”