Başkan Erdoğan’dan Etimesgut’a müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Etimesgutlular ile buluştu. Başkent’te ve Etimesgut’ta yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, Türkiye’yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanıştırdıklarını söyledi. Ankara’yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul ile birleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, yeni hızlı tren hatlarıyla da Başkent’i Türkiye’nin doğusu, batısı, güneyi ve kuzeyiyle birleştireceklerini dile getirdi.

METRO AĞI KURULUYOR

Ankara-İzmir ile Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hatlarının yapımının devam ettiğini belirten Erdoğan, Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren Garı yaptıklarını vurguladı. Etimesgut’un da projesi olan Başkent Ray’ı hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını da tamamladıklarını söyledi. “Ankara’yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz” diyen Erdoğan, Ankara’da var olan 64 kilometrelik raylı sistem ağına 30 kilometre uzunluğa sahip Kuyubaşı- Esenboğa Havaalanı Metrosu ile Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattı ve AŞTİ- Söğütözü bağlantısını kazandıracaklarını, toplamda 70 kilometrelik uzunluğa sahip8 yeni metro hattı daha planladıklarını anlattı.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK YOLLAR

Sabancı Bulvarı’nı Bağlıca Bulvarı’na bağlayan 5 bin 250 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nın 5 köprüsü ve alt geçidiyle bitirilip trafiğe açıldığını belirten Erdoğan, “Şimdi ise bu bulvarı Etimesgut Halk Ekmek Bölgesi’nden doğrudan ilçe merkezine bağlayacağız. İstasyon Caddesi’ni de 3 alt geçit, 4 demir yolu köprüsü ve bir alt geçitle sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz” diye konuştu. Bağlıca ve Dodurga’dan otoyol bağlantısı kuracaklarını, Etimesgut Halk Ekmek Bölgesi’nden Yeni Bağlıca Bulvarı ve Hava Hastanesi’ne alternatif yollar açacaklarını dile getiren Erdoğan, Ayaş Yolu Eryaman girişi ile Göksu Park önüne de köprülü kavşaklar yapacaklarını söyledi.