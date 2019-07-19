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'Başkent’in geleceği bugünden iyi olacak'

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Amacımız Başkent’i sanayi ve tarım üretiminde öncü, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek” dedi.

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Ankara için yeni fırsatların belirlenmesini, ortaya çıkacak risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Gelecek Araştırma Merkezi Fizibilite Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Gelecek Araştırmaları Derneği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda Başkent’in sağlık, bilişim ve gıda-tarım sektörlerindeki 2030 ve 2050 senaryoları değerlendirildi. Toplantının açılışında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, proje kapsamında yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve büyüyen bir Başkent için gelecek senaryoları geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. 

ÜSTÜ ÖRTÜLÜ BİR HAZİNE  

Projeyi çok önemsediklerini belirten Baran, “Tüm amacımız Ankara’yı tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi ve medikal sanayide öncü, tarım üretimi gerçekleştiren, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir şehir yapabilmek. Ulusal ve uluslararası projelerin tamamının amacı, Ankara’nın geleceğini bugünden daha iyi hale getirmek. Ankara üstü örtülü bir hazinedir. Ankara’nın geleceği çok parlak” diye konuştu. 

GERİDE KALANLAR TEFERRUAT 

ATO olarak, Ankara’nın gelişimine yönelik çalışmalar yaptıkları anlatan Baran, bu yönde yapılan çalışmaları da desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Baran, “Konu Ankara olunca geride kalan her şeyin teferruat olduğunu ifade etmek isterim” dedi. 

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