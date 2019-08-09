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Başkentin Sümela’sı yok olmasın

Tarihi zenginlikleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken Sümela Manastırı’ndan daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Alicin Manastırı, Başkentin yanı başında turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Sümela Manastırı’na benzerliğiyle dikkat çeken tarihi manastır, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Anadolu’nun keşfedilmemiş tarihi hazinelerinden olan Kızılcahamam’da bulunan Alicin Manastırı, görenleri hayran bırakıyor. Alicin Kanyonu’nda yer alan manastır, Trabzon’daki Sümela Manastırı’na benzerliğiyle göze çarpıyor. Ankara’yı turizm açısından daha ileriye taşıması beklenen Alicin Manastırı’nın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı bulunuyor. Dik bir yamaç üzerine inşa edilen Alicin Manastırı’nın geçmişi hakkında net bilgiler bulunmuyor olması bu manastırı daha da gizemli kılıyor. Yöre halkı tarafından anlatılan rivayete göre, zamanında keşişler bu manastırda gizlenerek ibadet ediyordu. Define avcılarının da yıllar boyu hedefinde olan tarihi manastır, bugün yok olma tehlikesi altında.  Alicin Manastırı, yolu kanyondan geçen herkesin ilgisini çekiyor.

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