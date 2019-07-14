Başkent’in turizmine ‘kültür yolu’ açılacak

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçenin turizmde atağa kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi’nde uzun yıllardır ticarete, turizme, kültür ve sanata katkı sunan işletmecilerle buluşan Balcı, Altındağ’ın turizmde hak ettiği katkıyı görebilmesi için istişarelerde bulundu. Ankara Kalesi ve civarındaki tarihsel, sanatsal ve kültürel değerlerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Balcı, önerileri tek tek not etti. Altındağ turizmi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Balcı, “Altındağ’da turizmi ortak akılla planlayarak yeni bir hikaye yazmalıyız. Bunun için de esnafın, sanatçının, kurum ve kuruluşların tek bir paydada buluşması gerekir. Biz Altındağ Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Altındağ’ın binlerce yıllık tarih ve kültür hazinesi olduğunu belirten Başkan Balcı, “İstanbul turizmi için tarihi yarımada ne kadar önemliyse, Ankara için Altındağ o kadar önemlidir. Bizler öncelikle Ankara Kalesi ile ilgili Başkentliler’in zihnindeki algıyı değiştirmeliyiz. Buraya Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından turistler gelirken, biz Ankaralılar’ın daha çok ilgi göstermesi, hem ziyaret hem de alışveriş için gelmesi gerekiyor. Bizim öncelikle bunu sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekir. Ankara’da en az olayın yaşandığı yerlerden birisi Ankara Kalesi. Bizim bunu Ankaralılar’a anlatmamız gerekir” diye konuştu.

KALKINMA ULUS’TAN BAŞLAR

Toplantıda çok güzel öneriler çıktığını belirten Başkan Balcı, “Ankara Kalesi’nin kalkınması Ulus’tan başlar, Hamamönü ile devam eder. Ulus’taki müzeleri, Cumhuriyet eserlerini, Ankara Kalesi ve Hamamönü’nü herkesin görmesi lazım. Bu nedenle bölgede önemli bir kültür yolu oluşturmalıyız. Camileri, müzeleri, tarihi eserleri kapsayan bir rota oluşturulduğu takdirde biz inanıyoruz ki Altındağ ve Ankara turizmde patlama yaşar” dedi.