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Başkentli balıkçılar yarıştı

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Ankara’da balık yetiştiriciliğinin ve olta balıkçılığının yaygınlaştırılması, mevcut yetiştiricilere destek verilmesi amacıyla bu yıl 11.’si düzenlenen yarışmaya yaklaşık 160 balıkçı katıldı.

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Kıyı ve bot balıkçılığı olmak üzere iki ana kategoride yapılan yarışmada amatör balıkçılar, en büyük turna balığını yakalamak için sabahın erken saatlerinde baraj gölünde avlandı. Toplamda 119 turna balığının yakalandığı yarışmada boyları ölçülen balıklar, balık popülasyonunun devamı için tekrar suya bırakıldı. Yarışmada en büyük turna balığını yakalayarak dereceye girenlere ödüllerini veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, amatör olta balıkçılığını tanıtmayı, çevreye ve yaban hayatına saygı bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Başkent’te sosyal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

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