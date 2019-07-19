Batıkentliler yaz konserinde eğlendi
Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Konserleri’nde sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Coşkun Koyuncu ve Yüksel Didikoğlu seslendirdikleri birbirinden güzel şarkı ve türkülerle Batıkentliler’e muhteşem bir akşam yaşattı.
Konser alanını saatler öncesinden dolduran Batıkentliler, şarkılar ve türkülerle eğlence dolu bir gece geçirdi. Türk halk ve sanat müziği, Karadeniz türküleri ve anonim türkülerin yanı sıra pop ve oyun havalarının da seslendirildiği gecede, ilçe sakinleri kendini müziğin ritmine bıraktı. Halay ve danslarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Batıkentliler, renkli görüntüler oluşturdu.
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