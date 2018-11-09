Bedelsiz arsa tahsisi yatırımcıya umut oldu
Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ, hükümetin sanayici, girişimci ve KOBİ’lere yönelik açıkladığı 16 maddelik Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan, ‘OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisi” uygulamasının istihdama umut olduğunu söyledi.
Türkiye genelinde 300’den fazla OSB olduğunu hatırlatan Altındağ, uygulamanın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlarına da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.
İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK
Son dönemde büyük önem verilen OSB’lerin ekonomiye ve istihdama katkılarının yadsınamaz ölçüde olduğunu belirten Altındağ, bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının yatırımların ve üretimin önünü açacağını vurguladı. OSB’lerdeki boş alanların yatırıma daha hızlı kazandırılmasını amaçlayan düzenlemenin aynı zamanda istihdama da büyük katkı sağlayacağını anlatan Altındağ, bunlardan dolayı uygulamanın önem arz ettiğine dikkati çekti. Altındağ, hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte daha güçlü bir Türkiye’nin oluşacağına söyledi.
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