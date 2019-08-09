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Beypazarı bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen çok sayıda yapısıyla öne çıkan Beypazarı misafirlerini farklı bir nostaljiyle karşılıyor.

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Beypazarı, misafirperver ilçe halkı, tarihi konakları, tarihi müzeleri, açık hava müzeleri, yöresel ürünleri ve yöresel yiyecekleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğaseverlere de kucak açan Beypazarı, İnözü vadisi, Karagöl ve Eğriova tabiat parkları ile ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.  Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, restore edilen ve tarihi yaşatan konaklar da dahil olmak üzere, ilçenin bayram için gelecek misafirleri beklediğini belirtti. Kaplan, “Beypazarı güveci, yaprak dolması, 80 katlı baklava gibi ilçenin yöresel lezzetlerini tatmak isteyenleri, yöresel ürün pazarından alışveriş yapmak isteyenleri, telkari gümüşünü incelemek, konak ve müzeleri gezmek isteyenleri Beypazarı’na bekliyoruz” dedi.

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