Beypazarı’nın ‘Yaşayan Köy’ü  

İlçede turizm alanında çalışmalar yapan Sema ve Harun Demir çifti üniversite eğitimleri sırasında okudukları bir projeden yola çıkarak Beypazarı’nda ‘Yaşayan Müze’, ‘Hamam Müzesi’ ve ‘yaşayan köy müzesi’ kurmak için çalışma yaptı. Beypazarı’nın yerel yöneticilerinden de destek alan Demir çifti, bu çalışmalar sonucu ‘Yaşayan Müze’ ve ‘Hamam Müzesi’ni hayata geçirdi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın da desteğiyle ‘Yaşayan Köy Müzesi’ niteliğindeki Anadolu Açık Hava Müzesi’ni de kuran Demir çifti, proje ile köy hayatının yanı sıra ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor. Köy yaşantısının aktarıldığı müzede İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya özgü birer yöresel ev de bulunuyor. 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan müzenin tanıtımda müzenin kurucularından Sema Demir’in sunumunun ardından katılımcılara yoğurtlu pide aşure ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.