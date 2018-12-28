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Bir yastıkta tam 80 yıl

Nallıhan'ın Çayırhan Mahallesi’nde kızlarının yanında oturan 100 yaşındaki Feride Aksoy ile 95 yaşındaki Ali Aksoy’un 80 yılı aşan evlilikleri, ardında unutulmaz eserler bırakan Barış Manço’nun dillere pelesenk olan şarkısı ‘Bir yastıkta tam 40 yıl’ı ikiye katladı.

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Aksoy çiftinin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen bugüne kadar süren evlilikleri günümüz çiftlerine de ders veriyor. Mütevazı bir yaşam sürdüklerini belirten Ali Dede, bugünlere güzel anılarla geldiklerini ve ilk günkü gibi mutlu olduklarını dile getirdi. 

Feride Nine ise evlendiklerinde eşinin çocuk denebilecek bir yaşta olduğunu söyledi. 11 çocuklarından 5’ini kaybettiklerini belirten Feride Aksoy, “Hayatta 6 çocuğumuz kaldı. Eskiden çok yoksulluk çektik. Her şey bulunamıyordu. Para da azdı. Usanmadık çalıştık, tarlada öküzlerle kara sabanla çift sürdük” dedi. Aksoy, “Allah sağlık verdiği sürece her şey oluyor. Her şeyin başı sağlık. Duymuyorum, gözlerim de az görüyor. İdare edip gidiyoruz. Kızımın yanındayım. Allah onlardan da razı olsun. Açlık, kıtlık dönemlerini gördük. Yılmadık, eşimle her zaman sırt sırta vererek birbirimize destekçi olduk” ifadelerini kullandı. 

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