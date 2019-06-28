Bisiklet hediye etti

Başkan Ercan ‘Sıfır Atık Projesi’ konusunda Sincan Belediyesi’nin öncü olduğunu ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı Ercan, ”En önemli mesele vatandaşın bilinçlendirilmesi. Biz Sincan Belediyesi olarak geri dönüşüm meselesine başından beri çok ciddi yaklaşıyoruz. Gerekli yatırımları imkanlarımız ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz” dedi. Toplantı sonrasında projeye gönül veren ve çalışmalara katkı sağlayan öğrencilere bisiklet hediye edildi.