‘Bisikletli Martı’lar huzuru sağlayacak
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz´ın talimatıyla Başkent’te, ‘atlı polis’ ve ‘motosikletli yunus’un ardından ‘bisikletli polis’ ekibi kuruldu.
Toplam 8 polisin yer aldığı ekibe, ‘Martı Timleri’ adı verildi. İkişerli 4 timden oluşacak ‘Martı Timleri’, özellikle yaz aylarında yoğun olan ve araç girişinin zor olduğu Eymir ve Mogan gölleri çevresinde hafta içi 13.00-21.00, hafta sonu ise 10.00-21.00 saatleri arasında görev yapacak. Martı Timleri, görev alanlarında olaylara hızla müdahale ederek, asayişi sağlayacak, caydırıcı ve önleyici tedbirler alacak.
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