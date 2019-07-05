‘Bisikletli Martı’lar huzuru sağlayacak  

Toplam 8 polisin yer aldığı ekibe, ‘Martı Timleri’ adı verildi. İkişerli 4 timden oluşacak ‘Martı Timleri’, özellikle yaz aylarında yoğun olan ve araç girişinin zor olduğu Eymir ve Mogan gölleri çevresinde hafta içi 13.00-21.00, hafta sonu ise 10.00-21.00 saatleri arasında görev yapacak. Martı Timleri, görev alanlarında olaylara hızla müdahale ederek, asayişi sağlayacak, caydırıcı ve önleyici tedbirler alacak.