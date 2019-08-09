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Bu araçlar 20 yıldır sahiplerini bekliyor

Sincan’da bulunan yediemin otoparkı, icralı ve hacizli veya vergi borçları nedeniyle çekilen araçların sürekli sevk edilmesinden dolayı doldu. Yaklaşık bin 400 araç 20 yıldır sahiplerini bekliyor.

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Sincan’da bulunan ve Ankara genelinden araçların getirildiği Kaplan Yediemin Otoparkında yaklaşık bin 400 araç kaderine terk edilmiş durumda. 20 yıldan fazla süredir bekleyen araçlardan, maddi değeri yüksek araçlara birçok kriterde aracın yer aldığı otopark adeta bir otomobil mezarlığına dönmüş durumda. Binlerce araç burada çürümeye mahkum edilmiş ve otoparktaki araçların büyük çoğunluğu vasfını yitirmiş ve artık hurda konumunda.20 yıldır Kaplan Yediemin Otoparkının işletmeciliğini yapan Asım Kaplan otoparka gelen araçların yüzde 85’inin icralık olduğunu belirterek, “Bekleyen araçlarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu çoğalmadan dolayı yer sıkıntısı çekiyoruz ve araçlar değerini kaybediyor. Bu da insanların ve devletin büyük bir kaybıdır” dedi.

“YETER Kİ OTOPARK BOŞALSIN”

Otoparkta bulunan araçların sahiplerine maddi yönden kolaylık yapacağını duyurduğunu ancak geri dönüş alamadığını dile getiren Kaplan, “Ben dedim ki ‘bana gelsinler bin lira veya 500 lira gibi bir para versinler’ yeter ki otopark boşalsın, insanların ve bizim yükümüz azalsın. Ama hiç kimse gelmedi. Devletimizden, meclisimizden artık bu konu ile ilgili bir kanun çıkarmasını istiyoruz. Bu kanun yasası da şu şekilde olabilir; 6 ay içinde otoparktan çıkmayan araçlar icra tarafından satılıp borcun alacaklısına verilsin. Her türlü zorluğun içerisindeyiz ve artık yapacağımız bir şey yok, devletimizden bu konu ile ilgili çözüm bekliyoruz” dedi.

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